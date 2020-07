Todos Diferentes, Todos Iguais: "O Estado? Sou eu!"

© Reproducao parcial da capa da revista L-Express

Por Ricardo Alexandre 09 Julho, 2020 • 07:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Onde é que já se viu este filme? Espanha, conta o El País na manchete, "os contágios aumentam ao maior ritmo desde maio". Surtos na Catalunha, Galiza e Aragão elevam os casos diários para 275. Na Galiza há eleições domingo, com perspetivas de nova vitória por maioria absoluta do Partido Popular de Albert Feijóo a quem dez presidentes de Câmaras pedem que suspenda a votação na zona confinada, que fica na província de Lugo.

O Voz da Galiza põe em manchete que está garantida a segurança nos locais eleitorais...

Outros números, de um dramatismo maior que a vida (ou a morte ou as causas dela) não é só Covid... leio novamente no EL País: "a pobreza extrema afeta já oitenta por cento dos venezuelanos" Se for apenas pobreza, são quase todos... 96%. 30% dos menores sofrem de desnutrição crónica, 68% pode ser incluído na categoria de "pobreza de consumo", um novo indicador neste estudo realizado por um conjunto de universidades, o último inquérito sobre condições de vida da Venezuela, feito por um grupo de universidades desde 2014, altura em que o governo de Nicolás Maduro deixou de publicar estatísticas. Quando se juntam as variáveis instabilidade política, PIB e pobreza extrema, a Venezuela aparece em segundo, só atrás da Nigéria, na lista dos doze países mais vulneráveis. O estudo foi coordenado pela Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), uma instituição de ensino superior privada da Venezuela.

No jornal espanhol La Razón há uma entrevista com o líder da oposição venezuelana, ou presidente legítimo de acordo com a União Europeia, Juan Guaidó que diz que a entrega do seu partido ao chavismo faz parte de uma armadilha eleitoral... diz que não fala com o presidente do governo espanhol desde a última ronda internacional que fez e que os contactos são com Arancha Gonzalez Laya, ministra dos negócios estrangeiros e, em Bruxelas, com o vice-presidente da Comissão, o homem da política externa, Josep Borrell. Em manchete, este jornal diz que "Sánchez abandona o Rei Juan Carlos"... O tema faz manchete no La Vanguardia: "Sánchez agradece à Casa Real que se distancie do Rey Juan Carlos".

Tantos Macrons na capa da revista francesa L"Express... muita gente, roupas mais iguais que diferentes, mas como se fosse um governo... só que a cara é sempre a mesma: a do presidente francês. O título é: "O Estado? Sou eu". No título: Macron para sair ou dobrar.

O Le Monde diz em manchete que Macron reforça o controlo que tem sobre os ministros-chave. Muitos próximos do atual presidente foram nomeados para funções-chave em ministérios estratégicos.

O Libération tem uma entrevista com Jean-Francois Delfraissy, o presidente do conselho científico que diz que os franceses abandonaram os gestos de distanciamento social... a França sai amanhã do estado de emergência sanitária mas o presidente do conselho científico francês apela à prudência e diz que o risco de uma segunda vaga este outono está bem presente.

No Jornal de Angola, a ONU recomenda equilíbrio entre economia e pandemia... o coordenador residente das nações unidas em Angola, que está em fim de mandato, defende medidas duras contra a covid-19. Paolo Baladelli recomenda ao país elevar as medidas de prevenção, sem esquecer o equilíbrio necessário entre o combate à pandemia e as medidas económicas para evitar o agudizar das dificuldades das pessoas. Na foto de capa, vemos uma fila de pessoas a serem testadas e a notícia de que foram alargados os testes em massa em Luanda.

Uma investigação no jornal americano USA Today poderia, em português, levar o título "Lucrando com o vírus"... Centenas de milhões de dólares vão para autênticos empreiteiros da covid-19 anteriormente acusados de fraude. O coordenador da luta contra a pandemia, o médico Anthony Fauci aparece na primeira página a dizer aquilo que, aos olhos dos americanos e quem sabe, do mundo, já parece óbvio - o modo como o país lida com o vírus "não é bom". Isto quando a nação começa a retirar-se da Organização Mundial de Saúde. Pode ser só até ao início do próximo ano, caso Joe Biden derrote Donald Trump nas eleições de novembro.

O assunto está na primeira do jornal chinês Global Times: "Estados Unidos deixam OMS apesar da pandemia"... a superpotência enjeita responsabilidades e põe em risco luta global contra a Covid-19.

No China Daily, tão amigos que eles são... Xi e Putin acentuam parceria estratégica. Os dois líderes, chinês e russo, tiveram a quarta cimeira telefónica desde que a pandemia começou.

No Brasil, há TPC, Trabalho Para Casa... no meu tempo de criança, ainda se chamava Deveres... no Brasil, Dever de Casa... ora aí está no Jornal da Metrópole, o Dever de Casa é "O Caminho Para Reabrir o Comércio em Salvador". Na Baía, claro está. A taxa de ocupação das camas hospitalares vai definir quando o comércio e serviços retomam a atividade.