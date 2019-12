Todos os nomes de Deus. As 30 imagens de 2019 que provam o poder da fé

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 30 Dezembro, 2019 • 09:40 Partilhar este artigo Facebook

Quer se acredite que Deus criou o mundo, quer se afaste a intervenção do divino nos primórdios da vida na Terra, não restam dúvidas quanto ao papel da fé na escrita das páginas da humanidade. O ano de 2019 não foi exceção.

As cerimónias de devoção surgiram pelos quatro cantos do mundo, das orações a Rakher Upabash, em Daca, no Bangladesh, aos rituais do Dia da Epifania em Visegrád, na Bósnia-Herzegovina, sem esquecer o dia Vesak no templo Borobudur em Magelang, na província de Java, a peregrinação anual a Meca e o fim do jejum sagrado do Ramadão.

Punitiva ou libertadora, a fé continua a ser um dos motivos centrais dos conflitos à escala planetária. Em Gaza, o solo sagrado foi trincheira. Em França, túmulos do cemitério judeu em Quatzenheim, perto de Estrasburgo, foram profanados com suásticas. Na Igreja Católica de São Sebastião, do Sri Lanka, a Páscoa ficou marcada por ataques extremistas que perfizeram mais de 300 mortes , uma "retaliação" ao atentado a uma mesquita na Nova Zelândia.

As festas das luzes contrastam com as sombras do sacrifício animal. O abate de camelos, vacas e búfalos intensificaram as críticas às crenças radicais, e a autoflagelação expôs mais uma vez os riscos e as dores de dar a outra face.

O papa Francisco foi também protagonista de um momento histórico, ao beijar Ahmed el-Tayeb, imã da mesquita de al-Azhar, após as honras da assinatura de um documento sobre o combate ao extremismo, durante uma reunião inter-religiosa no Memorial do Fundador em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E ao sexto mês, até Donald Trump descansou. Num palco, enquanto o pastor David Platt orou pela sua vida.

