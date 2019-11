Todos vietnamitas. Reino Unido identificou 39 migrantes encontrados em camião

O camião em que seguiam os 39 migrantes © Peter Nicholls/Reuters

Os 39 migrantes cujos cadáveres foram encontrados em 23 de outubro no interior de um camião no Reino Unido eram de nacionalidade vietnamita, anunciou esta quinta-feira a polícia britânica, que já identificou formalmente os corpos e notificou as famílias.

As autoridades do Reino Unido têm trabalhado com a polícia do Vietname e com o médico legista para identificar os corpos encontrados num contentor de um camião na zona do Parque Industrial de Waterglade em Grays (condado de Essex), a leste de Londres.

O chefe adjunto da polícia, Tim Smith, disse que o trabalho de identificação dos corpos marca "um passo importante na investigação" e permite "trabalhar com os colegas da polícia vietnamita para apoiar as famílias das vítimas", entre as quais oito mulheres e 31 homens.

Smith acrescentou ainda que é "justo" que se ofereça "uma oportunidade aos familiares de receber as notícias que confirmam a morte dos seus entes queridos antes da divulgação de mais informações".

A polícia britânica pensou inicialmente que as 39 pessoas encontradas no interior do contentor do camião eram chinesas.

No entanto, nos últimos dias, várias famílias oriundas de províncias do centro do Vietname relataram o desaparecimento de familiares, suspeitando que estes teriam tentado entrar clandestinamente no Reino Unido e que poderiam constar entre os corpos encontrados no interior do camião.