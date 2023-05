"Tolerância zero para violência contra mulheres." Aprovada adesão da UE à Convenção de Istambul

Uma em cada três mulheres na União Europeia foi vítima de violência física e/ou sexual © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 10 Maio, 2023 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os eurodeputados aprovaram esta quarta-feira a adesão da União Europeia (UE) à Convenção de Istambul sobre a prevenção e combate à violência contra mulheres, exortando os seis Estados-membros do bloco comunitário que não ratificaram o documento a fazê-lo sem demora.

"Este é um voto para aqueles milhões de mulheres que vivem em situação de violência, insegurança e medo, e agora estamos a dizer que a Europa tem tolerância zero para a violência contra as mulheres", disse a eurodeputada sueca Arba Kokalari, coautora dos textos apresentados ao Parlamento Europeu, citada pela agência AFP.

"Façam-no pelas vossas avós, pelas vossas mães, pelas vossas filhas, pelas vossas esposas", encorajou o eurodeputado polaco Lukasz Kohut, também coautor dos textos, antes de o hemiciclo aprovar por uma larga maioria os documentos submetidos a votação.

A ratificação pela UE ainda terá de ser formalmente endossada pelos Estados-membros do bloco. No entanto, é sobretudo simbólica, sendo as suas consequências concretas de alcance limitado.

A UE assinou o texto em 2017 mas demorou a ratificá-lo, devido à falta de consenso entre os Estados-membros.

Seis países - Bulgária, República Checa, Hungria, Letónia, Lituânia e Eslováquia - recusaram-se a ratificar o documento, denunciando o incentivo à promoção de "papéis de género não estereotipados" nos programas de ensino.

A comissária europeia para a Igualdade, Helena Dalli, saudou o resultado da votação na rede social Twitter, descrevendo-o como um "passo histórico que envia uma mensagem forte sobre a importância dos direitos das mulheres na UE".

A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, também conhecida como Convenção de Istambul, foi adotada em 2011 e entrou em vigor em 2014 (nomeadamente em Portugal).

É um tratado internacional do Conselho da Europa, uma organização pan-europeia composta por 46 países, que estabelece normas juridicamente vinculativas para prevenir e combater a violência contra as mulheres.

O documento obriga os Governos a adotar legislação que puna a violência contra as mulheres, o assédio sexual, a mutilação genital feminina e o casamento forçado.

A convenção foi ratificada por 37 países, sendo os últimos a Ucrânia e o Reino Unido em 2022.

A Turquia é o único país que se retirou, em 2021.

Uma em cada três mulheres na UE, perto de 62 milhões de mulheres, foi vítima de violência física e/ou sexual e mais de metade das mulheres (55%) na UE foram assediadas sexualmente pelo menos uma vez desde os 15 anos de idade, de acordo com dados da Agência dos Direitos Fundamentais da UE, datados de 2014 e citados pela agência AFP.