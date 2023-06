Tóquio e Kiev acordam cooperação para reconstrução de infraestrutura ucraniana

© EPA

O Japão e a Ucrânia assinaram esta segunda-feira um memorando de cooperação sobre a reconstrução da infraestrutura ucraniana afetada pela invasão russa, baseando-se na experiência dos especialistas japoneses após o terramoto e tsunami de 2011.

O ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, recebeu do ministro da Reconstrução do Japão, Hiromichi Watanabe, recomendações de políticas e conhecimentos para uma reconstrução sustentável com base na experiência do terramoto que resultou no desastre da central nuclear de Fukushima Daichii.

"A guerra não dura para sempre, e precisamos (...) reconstruir toda a infraestrutura, casas e economia destruídas. O conhecimento do Japão é extremamente importante e único no mundo", declarou Kubrakov.

Por sua vez, Watanabe indicou que, "para a reconstrução, é essencial não apenas melhorar a infraestrutura, mas também fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta às futuras emergências".

Os dois gabinetes comprometeram-se a partilhar informações e experiências em matéria de desenvolvimento da política de reconstrução, a incentivar a participação mútua em seminários técnicos e exposições, bem como qualquer outra forma de cooperação a decidir entre as duas partes, de acordo com um comunicado.