Tóquio regista novo máximo com 2.848 novos casos de Covid-19 em 24 horas

As autoridades de Tóquio, onde decorrem os Jogos Olímpicos, anunciaram esta terça-feira que a capital japonesa registou o maior número de infeções diárias por SARS-CoV-2 alguma vez contabilizada, com 2.848 novos casos.

As autoridades de Tóquio referiram que o número de novos casos esta terça-feira supera o recorde registado em 07 de janeiro deste ano, quando foram contabilizados 2.520 contágios.

Tóquio está a viver o seu quarto estado de emergência, que durará até 22 de agosto, durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

A capital do Japão já registou mais de 200.000 casos do coronavírus responsável pela Covid-19 desde o início da pandemia, no final de 2019.

Os especialistas alertaram que a variante Delta, mais contagiosa, pode causar um aumento repentino de casos durante os Jogos Olímpicos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

