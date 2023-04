Torres humanas da Catalunha com 150 pessoas em Lisboa e Alentejo até segunda-feira

© AFP (arquivo)

As famosas torres humanas chegam a Portugal no âmbito da celebração do Dia de Sant Jordi organizado pela Delegação do Governo da Catalunha em Portugal. Os Castellers de Vilafranca, campeões do último concurso desta tradição indispensável da identidade cultural catalã, atuam em Lisboa, esta sexta-feira, às 15h na Praça do Município, seguem para Elvas (11h, Praça do Município) e Évora (17h, Praça do Giraldo) dia 22 de abril, antes de regressarem à capital no próximo domingo.

"É uma data emblemática da cultura catalã e coincide com o Dia Mundial do Livro, que é a 23 de abril e é uma tradição muito enraizada na sociedade catalã", afirma Rui Reis, Delegado do Governo da Catalunha em Portugal. Nesse dia, "os casais trocam rosas e livros, sendo por isso considerado por muitos o Dia dos Namorados. As ruas e as praças das localidades da Catalunha enchem se de bancas e só nesse dia vendeu se mais de um milhão e meio de livros e mais de 6 milhões de rosas". Os Castells são uma tradição que remonta ao século XVIII e faz parte da lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco desde 2010.

Este ano, as torres humanas estarão no castelo lisboeta do santo padroeiro catalão, no dia 23 da parte da manhã. O Padrão dos Descobrimentos será o palco da atuação final à tarde.

Estas torres com gente como que magicamente 'empilhada', podem ter até 800 ou 1000 pessoas, embora a Portugal, desta vez, venham "apenas 150, o que já é extraordinário", refere Rui Reis. "Os laços culturais criam pontes entre os povos e de facto, queremos dar a conhecer", afirma o responsável pela delegação do governo catalão em Portugal. Promete não abandonara estratégia: "continuamos a criar esta ponte e sempre que a oportunidade surgir, em função destes que são estes eventos culturais ou estas datas mais emblemáticas da cultura catalã, vamos fazer esta demonstração e mostrar ao povo português e a Portugal o que é que isso representa. A aposta nos Castellers de Vilafranca insere-se nesta estratégia".