ToTok: a rede social que afinal é um "espião" do governo dos Emiratos

Por Gonçalo Teles 24 Dezembro, 2019 • 19:43

A ToTok é a principal aplicação de troca de mensagens usada nos Emiratos - tanto por nacionais como por estrangeiros - e, soube-se agora, é também uma porta de entrada do governo na vida de cada um.

O segredo foi revelado por uma investigação do The New York Times , que descobriu que, através da aplicação, o executivo daquele país tinha acesso a informações pessoais, contactos, conversações, movimentos, sons e imagens de todos os utilizadores.

Num país com aplicações como o Facebook, WhatsApp ou Skype bloqueadas, a ToTok é uma alternativa apetecível, mas as segundas intenções do Governo dos Emiratos foram confirmadas ao jornal por fontes das secretas norte-americanas.

Entretanto, a Google e a Apple já impediram os downloads da aplicação, isto num momento em que já estavam na ordem dos milhões.

A aplicação já tinha, no entanto, atravessado outras fronteiras além das da privacidade: entre os locais onde foram feitos os downloads encontram-se países da Ásia, Europa, Áfrixa e até os Estados Unidos da América.