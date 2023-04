Tráfego ferroviário para Paris e Bruxelas interrompido após acidente nos Países Baixos

Pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas no acidente © Remko De Waal/EPA

O acidente ferroviário que ocorreu esta terça-feira nos Países Baixos, que fez pelo menos um morto e dezenas de feridos, levou à interrupção da linha usada frequentemente para a ligação de Amesterdão a Bruxelas e a Paris.

As autoridades ferroviárias esperam que o tráfego de comboios deva ser retomado nesta linha esta terça-feira à tarde.

Pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas, incluindo 19 em estado grave, no descarrilamento de um comboio de passageiros entre Haia e Amesterdão, no sul dos Países Baixos, segundo os serviços de socorro.

"Os feridos graves foram levados para hospitais próximos", enquanto 11 pessoas receberam assistência em habitações na vizinhança, de acordo com o portal na internet dos serviços de emergência.

O comboio de passageiros descarrilou às 03:25 (02:25 em Lisboa), depois de ter embatido em materiais de construção que estavam sobre a via, na localidade de Voorschoten, no troço que liga Leyde e Haia, indicaram as fontes.

De acordo com as autoridades locais, o comboio de passageiros transportava cerca de 50 pessoas. É um "terrível acidente de comboio", disse o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, na rede social Twitter, confirmando que "infelizmente uma pessoa morreu e muitas ficaram feridas".

"Os meus pensamentos vão para os entes queridos e para todas as vítimas", acrescentou Rutte.

É um "dia negro para os caminhos-de-ferro holandeses", lamentou administrador da rede ferroviária ProRail, John Voppen.

Um comboio de carga também colidiu, separadamente, com os equipamentos de construção, disseram funcionários da ferrovia.

"A locomotiva elétrica do comboio de carga foi seriamente danificada, mas o condutor foi examinado por um médico e está bem", declarou a operadora DB Cargo.

"Várias investigações diferentes já foram iniciadas e queremos saber exatamente o que aconteceu", disse o porta-voz da ProRail, acrescentando que trilhos e linhas de energia foram danificados.