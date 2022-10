Tragédia na Indonésia. Tumulto em estádio de futebol faz 174 mortos

O estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, foi palco de uma debandada © AFP

O número de mortos numa debandada no final de um jogo de futebol na Indonésia aumentou para 174, anunciaram este domingo as autoridades locais, tornando o incidente numa das piores tragédias ocorridas num estádio.

"Às 09h30 [hora local, 03h30 em Lisboa] o número de mortos aumentou para 158, e às 10h30 para 174. Estes são os dados recolhidos pela East Java Disaster Management Agency", disse o vice-governador da província, Emil Dardak, na Kompas TV, segundo a agência francesa AFP.

O balanço anterior inicial era de 129 mortos e 180 feridos.

As autoridades tinham alertado para a possibilidade de o número de vítimas mortais aumentar, dada a gravidade dos ferimentos de algumas das pessoas.

Trata-se de uma das piores tragédias de sempre num estádio de futebol, depois dos 318 mortos em confrontos entre adeptos do Peru e da Argentina no Estádio Nacional de Lima, em 1964.

O incidente ocorreu no sábado à noite, Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, em Java Oriental, após a derrota da equipa da casa, o Arema FC (clube onde joga o português Sérgio Silva, que entrou em campo neste jogo), frente ao Persebaya Surabaya, por 3-2. Dois dos golos foram apontados pelo luso-guineense Abel Camará.

Foi a primeira derrota do Arema em casa no dérbi reigonal com o Persebaya em 23 anos, segundo o jornal indonésio Kompas.

Milhares de adeptos claque do Arema, conhecida como "Aremania", reagiram atirando garrafas e outros objetos a jogadores e elementos das equipas.

Os adeptos descontentes invadiram o campo e envolveram-se em confrontos com as claques da equipa rival, provocando o caos no estádio.

A polícia reagiu e disparou gás lacrimogéneo, inclusive em direção às bancadas do estádio, causando o pânico entre a multidão.

Centenas de pessoas correram para uma porta de saída numa tentativa de escapar não só à violência, mas também ao gás lacrimogéneo.

Algumas morreram de asfixia, enquanto outras foram espezinhadas até à morte, disseram as autoridades locais.

Os tumultos espalharam-se para fora do estádio, onde dois agentes da polícia foram mortos e pelo menos cinco veículos da polícia foram incendiados.

Sobreviventes disseram que muitos espetadores em pânico foram apanhados pela multidão em fuga quando a polícia disparou gás lacrimogéneo, segundo a AFP.

Num discurso televisivo, o Presidente indonésio, Joko Widodo, ordenou "uma avaliação abrangente dos jogos de futebol e dos procedimentos de segurança".

A federação indonésia anunciou a suspensão do campeonato da primeira divisão por uma semana, e proibiu o Arema FC de jogar no seu estádio jogos até ao fim da temporada.