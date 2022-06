Tragédia no Afeganistão, polémica com refugiados em Lisboa e outros destaques TSF

© Eurico Zimbres/CC-BY-SA-3.0

Esta quarta-feira, um sismo abalou o leste do Afeganistão e causou mais de mil mortos e 1500 feridos, mas os números podem vir a aumentar, como avançam as autoridades afegãs.

Cerca de 60 jovens de várias nacionalidades que estavam na Ucrânia a frequentar cursos superiores estão retidos num centro de acolhimento de emergência em Lisboa, ainda a aguardar alojamento. A vereadora dos Direitos Humanos e Sociais na Câmara de Lisboa, Laurinda Alves, explicou que "porque não são brancos, estão lá, ninguém os quer" e foi acusada de racismo e será alvo de um pedido de esclarecimento por parte da oposição.

Esta terça-feira, Laurinda Alves também referiu que a organização do Rock in Rio Lisboa convidou jovens refugiados a ir ao festival e também foi pensado estender a oferta a pessoas em situação de sem-abrigo. O convite acabou por não ser feito porque, nas palavras da vereadora: "Ficava complicado, nomeadamente porque há situações de consumos e que poderíamos estar a potenciar". A vereadora do PS na Câmara Municipal de Lisboa, Inês Drummond, lamenta as "declarações absolutamente inacreditáveis" e "infelizes".

No 119.º dia de guerra na Ucrânia, governador da região de Lugansk, onde se situa Severodonetsk, denunciou o "o inferno", de uma cidade que está há meses cercada pelas tropas russas. Acompanhe ao minuto na TSF.

Esta terça-feira, o ator norte-americano Bill Cosby foi condenado a pagar 500 mil dólares (cerca de 474 mil euros) por ter abusado sexualmente uma adolescente de 16 anos, na Mansão da Playboy, em 1975. O júri acredita que o ator sabia que a vítima tinha menos de 18 anos e que a sua conduta foi motivada por interesse sexual.