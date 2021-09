Tratamento com anticorpos de lamas revela resultados promissores contra a Covid-19

As lamas produzem naturalmente os "nanocorpos" em resposta à infeção © Pixabay

Os primeiros testes de um tratamento realizado através de "nanocorpos", versões menores e mais simples de anticorpos, de uma lama chamada Fifi mostraram "potencial significativo" contra a Covid-19.

O professor James Naismith, um dos principais investigadores e diretor do Rosalind Franklin Institute em Oxfordshire, descreveu os "nanocorpos" das lamas como "fantasticamente excitantes". Citado pela BBC News, o cientista explicou que os animais infetados com coronavírus e tratados com o novo spray nasal de "nanocorpos" recuperaram totalmente em seis dias.

O estudo publicado na revista científica Nature Communications conclui que, depois de ser testada em humanos, a terapia pode ser administrada a partir de um spray nasal para tratar e prevenir infeções precoces.

Por agora, o novo tratamento foi apenas testado em animais de laboratório mas a Public Health England adiantou que este é um dos "mais eficazes agentes neutralizantes do SARS-CoV-2" já estudado.

Como se explica a eficácia deste tratamento?

De acordo com a investigação citada pela BBC News, a explicação resume-se à força com que os "nanocorpos" se ligam ao vírus. Os "nanocorpos" que os investigadores produziram, com a ajuda do sistema imunológico da lama Fifi, ligam-se "de uma maneira especialmente forte".

Vacinando Fifi com uma pequena parte não infecciosa da proteína viral, os cientistas conseguiram estimular o seu sistema imunológico a produzir moléculas especiais. Depois, escolheram e purificaram os "nanocorpos" mais potentes numa amostra de sangue da lama. Desta forma, conseguiram produzir as moléculas mais potentes em grandes quantidades.

A professora Sheena Cruickshank, imunologista da Universidade de Manchester, afirma, citada pela BBC News, que este novo desenvolvimento é "empolgante", mas ainda é necessário "mais dados sobre eficácia e segurança antes de se passar para os testes em humanos".

"No entanto, é muito promissor e o facto de ser mais barato e mais fácil de administrar é uma vantagem. Infelizmente, a Covid-19 ainda estará connosco por um tempo, então serão necessários mais tratamentos", acrescenta.

Os autores do estudo afirmam ainda que "embora continuem a surgir novas mutações do coronavírus, os nanocorpos representam ferramentas promissoras para prevenir a mortalidade por Covid-19".

