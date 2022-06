Tratamento para diabetes tipo 2 pode ajudar no combate à obesidade

© Photo by Arek Adeoye on Unsplash

Uma dose por semana de um medicamento recentemente aprovado pelo regulador norte-americano, Food and Drug Administration (FDA), para tratar a diabetes tipo 2 pode também ajudar os adultos que não sofram da doença a perder peso, revela um estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine.

O medicamento Tirzepatide, vendido sob a marca Mounjaro, foi testado em pessoas sem diabetes, através de três dosagens: 5, 10 e 15 miligramas. Os resultados mostraram que os participantes com obesidade ou que estavam acima do peso e tomaram a dose de cinco miligramas perderam uma média de 16kg. Os que tomaram a dose de dez miligramas perderam uma média de 22kg e quem tomou a dose de 15 miligramas perdeu uma média de 23,6kg.

"Quase 40% dos indivíduos perderam um quarto do seu peso corporal", disse a coautora do estudo Ania Jastreboff em declarações citadas pela CNN.

"Os dados foram bastante impressionantes", afirmou também à CNN Robert Gabbay, diretor médico da American Diabetes Association. "A perda de peso que eles obtiveram neste estudo foi ainda maior do que o que havia sido observado em estudos anteriores de pessoas com diabetes", sublinhou o especialista que não esteve envolvido no estudo.

"A faixa intermediária de perda de peso para as pessoas neste novo estudo foi de 49 libras [aproximadamente 22,2kg] - 49 libras é muito", acrescentou. "É a faixa de perda de peso que, normalmente, pensamos ser possível apenas por meio de cirurgia."

Ao longo do ensaio clínico, que durou 72 semanas, as pessoas sem diabetes perderam uma média de 15 a 20,9 por cento do seu peso corporal inicial. Testes anteriores em pessoas com diabetes e que usaram o mesmo medicamento demonstraram que as pessoas perderam uma média de 15 por cento do seu peso corporal inicial.

"Esta não é uma observação incomum", explicou Gabbay. "Os impactos de medicamentos para perda de peso são menos eficazes em pessoas com diabetes e não sabemos exatamente porquê."

Nesta nova investigação foram realizadas injeções semanais de Tirzepatide em mais de 2500 pessoas sem diabetes e com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30 ou acima de 27 e com, pelo menos, uma condição de saúde relacionada com o peso, como pressão alta, colesterol alto ou doença cardiovascular.

No início do estudo, os participantes tinham um peso médio de 104,8kg e um IMC médio de 38. Injetaram-se com Tirzepatide ou placebo uma vez por semana, usando "um pequeno dispositivo semelhante a uma caneta com uma agulha minúscula", esclareceu Gabbay. "A picada dessa agulha é menos dolorosa do que, por exemplo, pessoas que picam os dedos para medir a glicose no sangue."

Os participantes do estudo receberam sessões de aconselhamento para manter uma dieta saudável, bem como, pelo menos, 150 minutos de atividade física por semana. Ainda que isso tenha ajudado, de acordo com os especialistas, não explica a magnitude da perda de peso observada na investigação.

"O tipo de perda de peso que vemos quando as pessoas se exercitam e alteram a ingestão de calorias está na ordem de 5% a 7%", explicou Gabbay. "Este estudo mostrou uma perda de peso profundamente maior, muito acima do que o que imaginamos com mudanças no estilo de vida."

Os efeitos colaterais mais comuns foram náuseas, diarreia e constipação. Entre 2,6 e 7,1 por cento dos participantes interromperam o tratamento devido a efeitos adversos.

"A obesidade deve ser tratada como qualquer outra doença crónica, com abordagens eficazes e seguras que visam (causas de) doenças subjacentes e estes resultados ressaltam que a Tirzepatide pode fazer exatamente isso", acrescentou Jastreboff. "Estes resultados são um importante passo para a potencial expansão de opções terapêuticas eficazes para pessoas com obesidade".