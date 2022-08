Três bombeiros morrem em combate a incêndio em Marrocos

O incêndio deflagrou no maciço florestal de Koudiat Taifour na segunda-feira © Elif Ozturk Ozgoncu/EPA

Três bombeiros marroquinos morreram e dois ficaram feridos com gravidade na segunda-feira, quando combatiam um incêndio florestal na cidade de Mdiq, na costa norte de Marrocos, anunciaram esta terça-feira as autoridades locais.

As vítimas seguiam numa viatura que caiu numa ravina durante as operações para tentar apagar o incêndio que deflagrou no maciço florestal de Koudiat Taifour na segunda-feira, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

As mesmas fontes disseram que os feridos foram transportados para um hospital em Tânger. O fogo destruiu até agora cerca de 90 hectares de área arborizada e as equipas de emergência marroquinas estavam hoje de manhã a tentar impedir que avançasse para zonas habitadas.

A polícia deteve quatro pessoas por suspeita de envolvimento neste incêndio florestal. Nas últimas semanas, cinco pessoas morreram em vários incêndios no norte de Marrocos.

Os incêndios no norte do país do Magrebe destruíram quase 17.000 hectares de floresta e levaram a que fossem retiradas cerca de 2.300 famílias das zonas afetadas.

Marrocos está a sofrer este ano a seca mais grave das últimas três décadas, com os reservatórios a apenas 28% da sua capacidade, segundo a EFE.