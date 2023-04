Três combatentes colombianos morrem em ataque em Donetsk

© Anatolli Stepanov/AFP (arquivo)

Pelo menos três colombianos, que faziam parte de um batalhão de infantaria internacional e lutavam na guerra da Ucrânia, morreram num ataque russo em 30 de março na região de Donetsk, segundo o Ministério das Relações Exteriores do país.

Em comunicado, o ministério revelou a existência de "informações das Forças Armadas ucranianas sobre a morte de três cidadãos colombianos, que estavam no Batalhão de Infantaria nº 49 denominado 'Carpathian Sich'".

O comunicado adianta que os colombianos morreram em 30 de março na província de Terny Kramatorsk mas, "devido ao bombardeamento e à destruição das trincheiras, só foi possível recuperar os corpos" em 15 de abril.

"Desde a Embaixada da Colômbia na Polónia, em concomitância com a Ucrânia, foi mantido contacto com cada uma das famílias para informar sobre esta infeliz notícia e orientá-los sobre o processo, seja nos procedimentos de repatriação do corpo ou em relação à sua cremação", acrescentou.

O ministério, em 24 de janeiro, informou que outros dois colombianos que lutavam como voluntários na Ucrânia, integrando a Legião Internacional, morreram na ocasião.

Em meados do ano passado, morreu outro colombiano que ingressou no exército ucraniano, Christian Camilo Márquez, assim como Alexis Castillo, que lutou em Donbass ao lado dos pró-russos.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.

A ONU apresentou como confirmados, desde o início do conflito, 8.490 civis mortos e 14.244 feridos, sublinhando que os números ficam aquém dos reais.