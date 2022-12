Três crianças morrem após cair em lago gelado no Reino Unido

© Andy Rain/EPA

Por Lusa 12 Dezembro, 2022 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três crianças morreram em Inglaterra depois de caírem num lago quando o gelo que o cobria se partiu e uma quarta permanece hospitalizada, consequência de condições meteorológicas severas em grande parte do Reino Unido.

Os socorristas retiraram as crianças, com 8, 10 e 11 anos, das águas geladas em Solihull, perto de Birmingham, este domingo à tarde e levaram-nos para um hospital no centro de Inglaterra, a cerca de 160 quilómetros ao norte de Londres, mas não foi possível reanimá-las depois de terem sofrido uma paragem cardíaca.

A quarta criança, de 6 anos, permanece em estado crítico, e os elementos das equipas de emergência procuraram durante a noite outras duas crianças que alegadamente estavam com o grupo.

A notícia coincide com alertas do serviço meteorológico nacional para condições severas em grande parte do país, onde desde domingo uma tempestade de neve e frio estão a causar fortes perturbações.

"Sabemos que a previsão meteorológica para os próximos dias deverá ser de muito frio", disse Richard Stanton, comandante do Serviço de Bombeiros e Salvamento de West Midlands.

O responsável fez um apelo para que "adultos e crianças, fiquem longe de águas abertas e em nenhuma circunstância se aventurem no gelo, independentemente da espessura ou segurança que achem que este gelo pode ter."

As estradas no leste e sudeste estavam entre as mais afetadas hoje e alguns viajantes ficaram presos durante horas devido ao encerramento da estrada mais movimentada do Reino Unido, a M25, que circunda a cidade de Londres.

Os aeroportos de Gatwick e Stansted alertaram para atrasos nos voos durante esta segunda-feira, depois de vários cancelamentos na noite de domingo.

Segundo a BBC, mais de 50 voos foram anulados no domingo à noite em Heathrow.

Hoje de manhã, a circulação automóvel também registou perturbações nos grandes eixos da capital onde se verificam grandes congestionamentos de trânsito devido à neve nas estradas.

Os comboios também sofreram atrasos e algumas ligações ferroviárias foram anuladas, assim como se verificam atrasos no metropolitano de Londres.

O país registou a noite mais fria do ano até agora no norte da Escócia, com 15,7 graus Celsius negativos.