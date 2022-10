Três explosões ouvidas em Kiev

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Três fortes explosões foram ouvidas, esta segunda-feira, no centro de Kiev, avança a agência de notícias AFP.

Em Kiev, as explosões tiveram lugar por volta das 08h15 locais (06h15 em Lisboa) com as sirenes de ataque aéreo a soar na capital ucraniana uma hora antes.

"Várias explosões no distrito de Shevchenkivskyi, no centro da capital", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Estas explosões acontecem um dia depois de Putin ter acusado os serviços secretos ucranianos de estarem por trás da explosão que danificou a ponte da Crimeia no sábado, um ato que o presidente russo classificou como "terrorista".

Os últimos ataques a Kiev tinham acontecido a 26 de junho.