Três leopardos fugiram de um zoológico na China. Autoridades esconderam-no da população

As autoridades do leste da China estão à procura do último de três leopardos que escaparam de um parque de safáris, que está a ser criticado por ter escondido a fuga durante quase uma semana.

Os três leopardos do Hangzhou Safari Park foram avistados pelos moradores no início de maio, segundo o jornal estatal Global Times.

No entanto, só este fim de semana o parque relatou o desaparecimento dos leopardos e alertou o público. Dois dos leopardos foram já capturados e encontram-se em boa condição física. Não é claro como é que os leopardos conseguiram escapar.

Os esforços para capturar o último leopardo estavam em andamento na noite de domingo, de acordo com um comunicado publicado na segunda-feira pelo governo de Hangzhou, através da sua conta oficial na rede social WeChat.

As autoridades usaram drones e cães de caça para encontrar os leopardos.

O leopardo foi avistado por um drone, na manhã de domingo, mas fugiu quando as pessoas se aproximaram, de acordo com o Global Times.

O Hangzhou Safari Park foi criticado por ter colocado o público em risco, especialmente porque os animais estiveram em liberdade durante os cinco dias do feriado do Dia dos Trabalhadores na China, quando milhões de turistas se deslocaram à cidade de Hangzhou.

Hangzhou é uma das cidades turísticas mais populares da China, famosa pelas suas plantações de chá e pelo Lago Oeste. As autoridades estão a investigar a causa da fuga dos leopardos e questionaram o pessoal responsável pelo parque.

O Hangzhou Safari Park disse estar "sinceramente arrependido", por não ter anunciado o incidente antes, segundo um comunicado publicado na sua conta oficial no Weibo, o Twitter chinês.

Como os jovens leopardos são considerados menos agressivos, o parque disse que não fez o anúncio para evitar o pânico entre a população.

O parque foi temporariamente encerrado.