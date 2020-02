Três maiores partidos da Irlanda empatados nas eleições legislativas

Leo Varadkar. primeiro-ministro irlandês © Ben Stansall/AFP

Os três maiores partidos da Irlanda tiveram resultados praticamente iguais nas eleições legislativas deste sábado, um empate técnico revelado por uma sondagem à boca das urnas, que pode pôr em perigo a continuidade do primeiro-ministro, o democrata cristão Leo Varadkar.

Segundo a sondagem à boca das urnas, da televisão pública RTE, o Fine Gael, no poder, recebeu 22,4 % dos votos, o partido republicano do Sinn Féin (antigo braço político do já inativo IRA) obteve 22,3%, e o centrista Fianna Fail, principal força de oposição na passada legislatura, 22,2%.

Devido ao complexo sistema eleitoral irlandês, de transferência de voto, é impossível dizer quem obteve mais lugares, o que se vai saber após a contagem dos votos que começa às 09:00 de domingo. Os resultados podem demorar vários dias a ser conhecidos.

Pat Leahy, chefe do departamento político do "Irish Times", citado pela agência de notícias France Press, disse que um empate entre três grandes partidos é inédito na Irlanda, um país onde a política é tradicionalmente liderada pelos dois grandes partidos do centro-direita.

"Formar um governo será um exercício muito difícil se os partidos mantiverem as suas posições de antes das eleições", disse.

Nenhum dos grandes partidos admitiu uma coligação com o Sinn Fein, devido ao seu passado de ligação ao IRA, o designado Exército Republicano Irlandês, uma organização paramilitar que se opunha à presença britânica na Irlanda do Norte, autor de numerosos ataques terroristas sangrentos entre os anos 60 e 90.