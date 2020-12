Três mortos após embate entre navios de carga no leste da China

Rio Yangtse, China © AFP

Por Lusa 14 Dezembro, 2020 • 10:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Equipas de resgate estão à procura de cinco marinheiros desaparecidos, após um embate entre dois navios de carga, que fez pelo menos três mortos, na foz do rio Yangtse, no leste da China.

A emissora estatal CCTV difundiu imagens de tripulações a retirar 11 dos 16 marinheiros que estavam a bordo do porta contentores Xinqisheng 69, três dos quais não apresentavam sinais de vida.

O Yangtse, o rio com maior tráfego da China, desagua no mar do Leste da China, a norte de Xangai, a "capital" económica do país asiático.

A imprensa estatal noticiou que o motor do navio Oceana deixou de funcionar na noite de domingo, provocando um embate contra o Xinqisheng 69, que se virou e afundou.

Este último navio carregava 650 contentores de carga, segundo o jornal oficial China Daily.