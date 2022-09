Três mortos e 14 feridos após desabamento de ponte no Brasil

Por Lusa 29 Setembro, 2022 • 06:39 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e 14 ficaram feridas depois de uma ponte ter desabado no estado do Amazonas, no noroeste do Brasil, disseram autoridades.

A estrutura, localizada junto à localidade de Careiro, a 100 quilómetros da capital regional Manaus, desabou na quarta-feira.

Os mortos são dois homens, um de 39 anos e outro não identificado, e uma mulher de 66 anos.

Segundo um balanço divulgado pelo governo do Amazonas, 14 feridos receberam assistência em unidades de saúde de Manaus.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Orleilson Muniz, disse temer que o número de mortos aumente.

"Algumas pessoas estão a falar de oito, 12, 15 vítimas", disse o comandante, citado pelo portal noticioso brasileiro G1.

"Identificamos uma kombi [uma carrinha com nove lugares] que tinha muitas pessoas dentro, [mas] ainda não localizámos as pessoas," explicou Muniz.

A agência estatal de notícias Agência Brasil avançou que pelo menos 12 veículos foram ao fundo do rio Curuçá após o desabamento da ponte.

Segundo testemunhas, citadas pelo G1, a passagem foi bloqueada por camiões.

Há alguns dias, a polícia de trânsito tinha restringido parcialmente o acesso à ponte devido a supostos problemas estruturais.