Pelo menos seis mortos e mais de 20 feridos na região ucraniana de Kryvyi Rih após ataque russo

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas esta terça-feira, depois de um míssil ter atingido uma área residencial antes do amanhecer em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, anunciou a administração regional.

"Infelizmente, seis pessoas já morreram. A operação de salvamento está a decorrer", disse o chefe da administração militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, na rede social Telegram, citado pela agência ucraniana Ukrinform.

O Ministério do Interior ucraniano anunciou que as equipas de emergência tinham resgatado 12 pessoas.

O ataque ocorreu antes do amanhecer (hora local), quando um míssil atingiu um edifício de cinco pisos.

Inicialmente, o balanço apontava para três mortos e 25 feridos.

"Um edifício de cinco andares foi destruído. De acordo com as primeiras informações, três dos residentes foram mortos. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, 19 das quais estão hospitalizadas. Ainda há pessoas sob os escombros", informou a mesma fonte na plataforma de mensagens Telegram.

A cidade industrial de Kryvyi Rih, onde nasceu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zalenskey, tinha mais de 612 mil habitantes antes da guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque na rede social Twitter, e prometeu que os autores serão responsabilizados

"Os assassinos russos continuam a sua guerra contra edifícios residenciais, cidades e pessoas comuns. Infelizmente, há mortos e feridos. A operação de salvamento em Kryvyi Rih continua", disse Zelensky.

"Os terroristas russos nunca serão perdoados e serão responsabilizados por cada míssil que lançarem", acrescentou.

A porta-voz do comando Sul das forças armadas ucranianas, Nataliya Humenyuk, atribuiu o ataque ao objetivo russo de tentar destruir centros logísticos de apoio à contraofensiva lançada por Kiev.

"Infelizmente, estão a atingir edifícios residenciais", disse a porta-voz, citada pela Ukrinform.

Em Kiev, as autoridades militares informaram também esta manhã que foram disparados "mísseis de cruzeiro".

"Todos os alvos inimigos no espaço aéreo em torno de Kiev foram detetados e destruídos com sucesso", indicaram.

Já o presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, anunciou que tinham sido lançados drones "contra infraestruturas civis", atingindo instalações de uma empresa e um pavilhão.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a atual ofensiva do exército ucraniano no sul e leste do país estava "a ser difícil", mas que se registavam progressos, tendo sido recapturadas pelo menos sete localidades às forças russas.

* Notícia atualizada às 09h03