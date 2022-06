Três mortos e vários feridos em tiroteio numa fábrica nos EUA

© EPA

Por TSF 09 Junho, 2022 • 22:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa fábrica na cidade de Smithburg, no estado norte-americano do Maryland.

A confirmação das três vítimas mortais foi avançada pelo governador daquele estado, em conferência de imprensa.

O homem entrou no local e disparou sobre as pessoas que estavam no local, segundo reportou a polícia, que encaminhou vários meios para o local.

O atirador foi neutralizado pelas autoridades, tendo sido encaminhado com ferimentos para uma unidade hospitalar.