Três mortos em acidente com helicópteros que combatiam incêndio nos EUA

Os elementos do serviço tinham enviados para um incêndio numa estrutura na comunidade de Cabazon © David Swanson/AFP (arquivo)

Três pessoas morreram no domingo após a colisão entre dois helicópteros de combate a incêndios no condado de Riverside, no sul da Califórnia, avançaram esta segunda-feira as autoridades locais.

Um dos helicópteros pousou em segurança, de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia (Cal Fire), nos Estados Unidos.

"Infelizmente, o segundo helicóptero caiu e tragicamente todos os três ocupantes morreram, incluindo um chefe de divisão do Cal Fire, um capitão do mesmo departamento e um piloto contratado", disse esta segunda-feira David Fulcher, responsável pela região sul do Cal Fire, durante uma conferência de imprensa.

Os elementos do serviço tinham enviados para um incêndio numa estrutura na comunidade de Cabazon, disse Fulcher.

Logo após a chegada da primeira equipa ao local, foi relatado que o fogo se tinha alastrado, levando à ativação do protocolo de incêndio florestal completo, que incluiu aeronaves.

Enquanto combatiam o incêndio, os dois helicópteros colidiram. O acidente causou um incêndio adicional em 1,6 hectares de vegetação, que foi posteriormente extinto.

O acidente está a ser investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (National Transportation Safety Board/NTSB).