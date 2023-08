Três mortos em bombardeamentos russos no leste da Ucrânia

© Al-Doumy/AFP (arquivo)

Três pessoas morreram esta quarta-feira e duas ficaram feridas em bombardeamentos da Rússia contra duas localidades próximas de Lyman, no leste da Ucrânia, anunciou o chefe da administração militar da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

As forças russas "atingiram duas localidades na comunidade de Lyman esta noite: três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em Torske, um outro civil ficou ferido em Zakitne", escreveu Kyrylenko no Telegram.

"Segundo dados preliminares", acrescentou a procuradoria regional de Donetsk na sua página no Facebook, "os invasores atacaram com artilharia", primeiro a localidade de Torske, às 18h50 locais (15h50 em Lisboa), antes de Zakitne, meia hora depois.

As vítimas mortais em Torske são duas mulheres e um homem, com idades entre os 63 e os 88 anos, enquanto uma pessoa da mesma localidade sofreu ferimentos no peito, ombro e anca.

Segundo a mesma fonte, em Zakitne, um homem de 26 anos sofreu uma fratura no crânio e uma concussão.

Num outro incidente, quatro civis foram feridos por tiros de morteiro e um edifício residencial foi danificado por dois drones explosivos em Seredyno-Buda, na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informou a administração militar local no Facebook.