Três mortos em queda de avião de combate a incêndios na Austrália

Três pessoas morreram esta quinta-feira na sequência da queda, ainda por razões desconhecidas, de um avião C-130 que estava envolvido no combate aos incêndios no estado australiano de Nova Gales do Sul, confirmaram as autoridades.

"Não sabemos ainda o que causou a queda. Simplesmente perdeu contacto com o aparelho", explicou aos jornalistas Shane Fitzsimmons, responsável do Rural Fire Service (RFS) em Nova Gales do Sul.

Fitzsimmons informou que os três mortos são cidadãos norte-americanos que estavam integrados no componente estatal de combate aos incêndios.

"A fraternidade dos bombeiros é como família, uma família pequena, e os tripulantes eram bem conhecidos, não apenas aqui na Austrália", frisou.

O responsável do RFS disse que "demorou algum tempo" a localizar os restos do C-130, explicando que a queda causou uma grande bola de fogo que continua ativo.

O aparelho pertencia à empresa Coulson Aviation que nos últimos anos têm prestado serviços de combate aéreo a incêndios em Nova Gales do Sul e que, por precaução, decidiu suspender os voos de todos os seus aparelhos de grande dimensão.

"O serviço está suspenso enquanto é feita uma análise para garantir que não pode haver problemas adicionais noutros aparelhos. Os militares estão a ajudar nessa avaliação", explicou, admitindo que isso terá impacto nas capacidades de combate aos incêndios no estado.

Com a queda do avião aumentou para 32 o número total de mortos por causa dos incêndios.

Entretanto, os voos de e para o aeroporto de Camberra continuam condicionados, com grande parte da região coberta por uma espessa nuvem de fumo, com as autoridades a explicarem que o incêndio na região está "dentro de linhas de contenção", apesar de continuar a representar um risco.

As autoridades emitiram já apelos para que empresas e instituições em Camberra reduzam os aparelhos de ar condicionado para reduzir o impacto do fumo.

Foi ainda feito um apelo para que se reduza o consumo de energia até ao início da noite dada a pressão que o "clima extremo" está a ter na rede elétrica.

Em Nova Gales do Sul há ainda três fogos no nível de emergência, de cerca de 85 ativos, com chuva castanha, devido ao pó e fumo, a cair em Melbourne.

Vários encontros do Open da Austrália foram já atrasados devido às condições.