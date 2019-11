Três peças com diamantes e rubis de "valor inestimável" roubadas de museu alemão

Angela Merkel visita o museu, onde se encontra uma das coleções mais importantes de joias antigas da Europa © Arnd Wiegmann/Reuters

Por Lusa 25 Novembro, 2019 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três conjuntos com diamantes e rubis de "valor inestimável" foram roubados esta segunda-feira do museu Grünes Gewölbe (Abóbada Verde) na cidade de Dresden, na Alemanha, anunciou a diretora, Marion Ackermann.

Pub Pub

Pelo menos dois ladrões conseguiram entrar no museu pouco antes das 05h00 locais (04h00 em Lisboa) para roubar esses três conjuntos do século XVIII, antes de fugirem, explicaram os investigadores em conferência de imprensa.

Pub Pub

As joias pertenciam ao museu Grünes Gewölbe, situado num castelo da cidade de Dresden e que contém uma das coleções mais importantes de tesouros da Europa.

Pouco antes do assalto, um incêndio, perto do museu, destruiu um transformador elétrico, interrompendo o sistema de alarme. No entanto, os investigadores recusaram-se, nesta fase, a estabelecer uma ligação entre os dois acontecimentos.

A diretora, Marion Ackermann, não pôde fornecer o valor estimado do prejuízo. "Não podemos reduzi-los a um valor, porque não estão à venda", indicou Ackermann acrescentando, no entanto, que o valor histórico e cultural das três peças é "inestimável".

Um outro responsável dos museus da cidade referiu que os conjuntos roubados faziam "parte do património cultural mundial".

Construído no século XVI, o museu é conhecido por ter uma das coleções mais importantes de joias antigas da Europa. Possui peças únicas de ourivesaria, pedras preciosas, porcelanas, esculturas de marfim ou âmbar, bronzes ou recipientes com pedras preciosas.

Uma parte do museu, um dos mais antigos da Europa, foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial no bombardeamento dos aliados de 13 de fevereiro de 1945, sendo posteriormente reconstruída.

O Exército Vermelho apropriou-se de uma parte das obras, levadas para a União Soviética, antes de ser repatriado em 1958, para Dresden, uma das principais cidades da República Democrática Alemã (RDA).