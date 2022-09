Três pessoas morreram após dois aviões colidirem no Colorado

© Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 18 Setembro, 2022 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três pessoas morreram no sábado na sequência de uma colisão entre dois aviões perto de Denver, Colorado, nos Estados Unidos da América, disseram as autoridades.

Os dois ocupantes de um dos aviões foram encontrados mortos nos destroços e o ocupante do segundo avião também foi encontrado sem vida nos destroços num local separado, disse o gabinete do Xerife do Condado de Boulder, num comunicado.

A colisão ocorreu pouco antes das 09h00 locais. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

O National Transportation Safety Board disse numa declaração publicada na rede social Twitter que estava a investigar uma colisão entre um avião Cessna 172 e um Sonex Xenos perto de Longmont, Colorado.

Longmont fica a cerca de 30 milhas (48 quilómetros) a norte de Denver.

O Sonex Xenos é um ultraleve de dois lugares. O Cessna 172 Skyhawk é um popular avião monomotor com quatro lugares.