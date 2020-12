Três polícias mortos a tiro durante resposta a alerta de violência doméstica em França

© Olivier Chassignole/AFP

Por Carolina Rico 23 Dezembro, 2020 • 07:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três polícias morreram e um ficou ferido com gravidade depois de terem respondido a um alerta de violência doméstica numa casa isolada perto da localidade de Saint-Just, , na região de Puy-de-Dôme, França.

O agressor, um homem de 48 anos, fugiu do local após ter baleado os polícias. Foi encontrado morto esta manhã, anunciou o ministro do interior, Gerald Darmanin, no Twitter.

O alerta foi lançado à meia-noite, hora em que dois polícias foram, inicialmente, enviados para o local. O agressor disparou sobre os dois agentes, matando um e ferindo o outro, e depois ateou fogo à casa.

Outros dois polícias acorreram o local e foram mortalmente baleados pelo agressor. Só depois foram enviados mais reforços e as estradas de acesso à casa bloqueadas.

Segundo a BFMTV, mais de 300 agentes da polícia foram mobilizados para o local, assim como bombeiros, mas a casa acabou por ficar totalmente destruída pelo incêndio.

A mulher, vítima de violência doméstica, foi resgatada e está a ser interrogada pelas autoridades.

O agressor Já tinha cadastro, associado a questões sobre custódia infantil.

No Twitter, o presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou a morte dos três polícias e aplaudiu o trabalho das forças de segurança, que correm risco de vida para proteger os outros. "São os nossos heróis" escreveu.

Também a polícia francesa expressa "dor e profunda emoção" pela morte dos três polícias.

Notícias atualizada às 8h37