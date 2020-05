Três presos pedem para ir à casa de banho e fogem

© Direitos Reservados

Um homem, de 30 anos, cujo nome não foi divulgado foi detido em Brasília, capital federal do Brasil, acusado de roubar dois telemóveis e uma mala de senhora numa estação rodoviária.

Perseguido por dois agentes que faziam a ronda, acabou detido e levado para a delegacia da polícia.

Por sua vez, Palmer Silva, de 21 anos, foi preso em Niterói, cidade vizinha do Rio de Janeiro, suspeito de assaltar, pela sexta vez, a mesma mercearia.

E Degilson Pinto, 28 anos, foi detido em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, acusado de tráfico de drogas.

Três presos, em três cidades diferentes de três estados diferentes do Brasil, suspeitos de três crimes diferentes, têm, no entanto, algo em comum.

Estão todos foragidos.

Mais: todos escaparam, em plena esquadra, utilizando o mesmo método de fuga.

O anónimo de Brasília, a meio do interrogatório, pediu para ir à casa de banho. Dois guardas, prevenidos, ficaram à porta. Mas dada a demora arrombaram-na e constataram que ele havia fugido pela janela.

Palmer, de Niterói, fez quase o mesmo, sendo que como foi logo à chegada à esquadra, nem deu tempo que fosse apresentada queixa contra si.

E Degilson, de Salto de Pirapora, foi desalgemado para ir à casa de banho, ainda voltou mas, na altura em que os guardas o iam algemar novamente, aproveitou uma distração para sair, tranquilamente, pela porta da frente.

Neste caso, foi aberto um inquérito interno aos polícias encarregados de o prender... e deixar escapar.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil