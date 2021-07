Treze líderes mundiais vigiados electronicamente pela empresa israelita NSO

© Reprodução parcial da capa da Guardian Weekly

Treze líderes mundiais na lista das personalidades alvo da vigilância electrónica da empresa israelita NSO, revela o Guardian... Macron, o presidente francês, é um deles. É tema de capa também na edição semanal, no Guardian Weekly... Sob seus olhos...Os olhos deles, de quem espia... Ativistas de direitos humanos, jornalistas e advogados em todo o mundo têm sido alvos de governos autoritários que usam software vendido pela empresa de vigilância israelita NSO Group. A investigação do Guardian e de 15 outros meios de comunicação sugere o abuso contínuo do spyware de hacking da NSO, o Pegasus, um sistema de vigilância ilegal que a empresa insiste que é destinado apenas para uso contra criminosos e terroristas.

Outro diário britânico, o Times revela hoje que há um novo recorde na travessia de barco de migrantes que tentam chegar a solo britânico... 280 num só numa embarcação...

No jornal inglês "i", a Inglaterra tem apenas três semanas para evitar novas medidas de restrição...dizem os cientistas.

Manchete do El País... Sánchez promove a nova lei da memória em tempo de total revisionismo... O governo aprovou ontem o projeto de lei pela memória democrática. A norma substitui a que foi aprovada em 2007 pelo Governo de José Luis Rodríguez Zapatero e corrige, nas palavras do Ministro da Presidência, Félix Bolaños, as lacunas e deficiências desse texto. Este projeto de lei surge no meio daquilo que o jornal considera uma onda de revisionismo histórico levantada pelo PP e Vox. A esquerda critica o líder popular, Pablo Casado, por não corrigir o Vox, quando um dirigente deste partido, na presença de Casado, declarou que não foi um golpe que provocou a Guerra Civil de 1936, mas sim o Governo da República .

No francês Liberation Covid, ""podemos reduzir o pior"... Face à virulência da variante delta, o governo levanta as barricadas e prepara as cabeças para o fim prematuro da imprudência do verão. "Entramos na quarta onda", alertou o porta-voz do governo Gabriel Attal. "Estávamos [segunda-feira] com 18.000 contaminações em vinte e quatro horas apenas", disse ontem o ministro da Saúde, Olivier Véran.

Em Angola, o jornal O País conta que "o IRT E IVA 'igualam' setor petrolífero na arrecadação de receitas para o OGE-2021"...Para o MPLA, apesar do contexto de dificuldades que o mundo vive, o que provocou uma recessão económica, a Conta Geral do Estado teve uma boa execução, visão que não colhe o consenso da Oposição que diz haver uma discrepância entre os números e a realidade sócio económica das populações.