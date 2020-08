Treze pessoas morreram ao tentarem fugir de festa ilegal no Peru

No Peru vigora o recolher obrigatório noturno, das 22h00 às 04h00 © AFP

Por Lusa 23 Agosto, 2020 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, incluindo três polícias, quando tentaram fugir de uma festa clandestina em Lima, no Peru, após a chegada da polícia, que fez 23 detenções, informou este domingo o Ministério do Interior.

As mortes ocorreram no sábado à noite quando a maioria das 120 pessoas presentes na festa se atropelaram umas às outras e foram esmagadas entre a porta de entrada do local e uma escada.

O Ministério do Interior esclareceu, citado pela agência de notícias espanhola Efe, que a polícia não utilizou armas ou gás lacrimogéneo como foi descrito por residentes locais aos meios de comunicação locais.

No Peru vigora o recolher obrigatório noturno, das 22h00 às 04h00, e estão são proibidas as reuniões familiares e sociais como parte das medidas impostas pelo Governo para evitar mais infeções da Covid-19.

Desde o início das medidas que as intervenções policiais em festas e encontros sociais têm sido frequentes, mas ainda não se tinha sido registado um evento com uma assistência superior a 50 pessoas.

Segundo a Efe, o Peru é o sexto país do mundo e o segundo da América Latina com mais confirmados do novo coronavírus, com mais de 585 mil infeções e mais de 27.400 mortes.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19