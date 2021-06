Tribunal de Contas espanhol exige milhões ao independentismo catalão

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

No El País, em manchete... O Tribunal de Contas reivindica quase dois milhões de euros da parte de Oriol Junqueras, o líder da Esquerda Republicana da Catalunha. O tribunal vai reclamar hoje mesmo o pagamento a Junqueras, perdoado pelo Governo, e o mesmo a Carles Puigdemont, foragido da justiça na Bélgica, pelas despesas indevidamente executadas na promoção internacional do 'procés', o processo de independência da Catalunha.

A lei provisória de liquidação, a que o El País teve acesso, inclui na lista 39 antigos altos funcionários e atuais funcionários da Generalitat. Entre eles está também o ex-presidente Artur Mas, a quem é exigido o maior montante: 2,8 milhões de euros. No total, o Tribunal de Contas reclama 5,4 milhões. A responsabilidade de todos é solidária, proporcional ao grau de participação que tiveram nos eventos investigados.

O ABCé mais duro com o presidente do governo: Sánchez quer "indultar" dez milhões de euros para o golpismo...

No Correio galego já chamam macro surto ao surto de covid 19 entre jovens que fizeram uma viagem de finalistas até palma de Maiorca... já são mais de cem casos. Há 90 estudantes ainda por regressar dessas férias... Prevalece a variante delta nos contágios.

Claro que os jornais espanhóis também falam no apuramento da seleção para os quartos-de-final depois de ter vencido a Croácia no prolongamento por 5-3. "O melhor jogo da Eurocopa", escreve a Voz da Galiza, "Maravilhosa loucura" põe em título o Voz de Avilez. O El periódico da Catalunha diz que é Espanha a apelar à grandeza. O desportivo marca chama-lhe inesquecível, o Sport diz que foi "épico"...

Em França, o La Depéche já fala no afastamento dos campeões do mundo: "Equipa de França: a desilusão".

Uma direita para dois! É manchete do Libération que mostra Emmanouel Macron e Xavier Bertrand... Enfraquecido pelos maus resultados eleitorais de domingo, o chefe de Estado deve conter o ímpeto do líder da região de Hauts-de-France, triunfantemente reeleito contra o partido de Marine Le Pen. Para não deixar muito espaço à direita, o inquilino do Elysée pretende defender o balanço do mandato e relançar as reformas económicas.

No La Repubblica, o antigo primeiro-ministro assume que quer ser líder do Movimento 5 Estrelas.

No Jornal de Angola, o cumprir da promessa dos países da SADC, a comunidade de desenvolvimento da África Austral... 12 milhões de dólares para o destacamento da força em estado de alerta para acudir à situação em Cabo Delgado.