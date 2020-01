Tribunal decidiu: veganismo ético deve mesmo ser protegido como uma religião

Jordi Casamitjana © Jordi Casamitjana/Facebook

O veganismo ético é uma crença filosófica, de acordo com um tribunal britânico do trabalho, e deve, por isso, ser protegido legalmente. A decisão surge na sequência de um processo iniciado por um trabalhador que diz ter sido despedido pelas ações decorrentes desta forma de pensar.

Jordi Casamitjana trabalhava na "Liga contra desportos cruéis" e foi despedido depois de ter informado os colegas que a organização aplicava o dinheiro das pensões em empresas que fazem testes com animais. A Sky News avança esta sexta-feira que o veganismo ético satisfaz os critérios indispensáveis para que seja considerado como qualquer outra crença.

No Reino Unido, para ser protegida por lei uma crença tem de passar por uma série de testes, incluindo ser digna do respeito de uma sociedade democrática, ser compatível com a dignidade humana e não entrar em conflito com os direitos fundamentais de outros.

Na primeira parte do processo judicial um tribunal de Norwich ouviu a defesa de Jordi Casamitjana. Peter Daly, um dos advogados que o representa, disse à BBC que na Grã-Bretanha e outras partes do mundo o veganismo ético é seguido por cada vez mais pessoas e que, por isso, pode ser considerado uma crença filosófica que deve ser protegida.

Os jornais britânicos explicam que existe um veganismo dietético e outro ético. Os seguidores deste último, para além de só comerem produtos vegetais, também tentam excluir todas as formas de exploração animal, não usam roupas feitas de lã ou couro, não usam produtos testados em animais e não visitam zoológicos ou outros parques com animais.

Entrevistado pelo jornal Guardian, Jordi explicou que o veganismo orienta tudo o que faz na vida. Se puder caminhar para um local prefere fazê-lo porque os autocarros podem ter acidentes com aves ou insetos. Faz a maioria dos pagamentos com cartão ou moedas porque as notas foram fabricadas com produtos de origem animal. E evita figos porque eles têm uma relação simbiótica com uma vespa e "portanto, ninguém pode garantir que não existem larvas das vespas dentro dos figos."