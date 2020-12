Tribunal do Havai confirma vitória de Biden nas Presidenciais norte-americanas

O Presidente eleito Joe Biden obteve 63,1% dos votos no Havai © Chandan Khanna/AFP

O Havai confirmou na terça-feira os resultados da votação presidencial naquele estado, depois de o Supremo Tribunal ter indeferido uma reclamação eleitoral que contestava a totalidade das eleições gerais de 3 de novembro nas ilhas.

O Presidente eleito Joe Biden obteve 63,1% dos votos no Havai, contra 34% para o Presidente Donald Trump, de acordo com o relatório sumário final do Gabinete Estatal de Eleições.

O Havai tem quatro eleitores no Colégio Eleitoral, que deverá reunir-se na próxima segunda-feira.

O processo judicial pendente tinha atrasado a certificação do voto presidencial durante mais de duas semanas.

Numa decisão unânime, os juízes disseram que os queixosos não tinham legitimidade para contestar os resultados das eleições federais, estaduais e distritais.

Além disso, ainda que os queixosos tivessem legitimidade processual, não conseguiram provar quaisquer factos em apoio das suas pretensões, pode ler-se na decisão, de acordo com a agência Associated Press (AP).

A queixa foi apresentada por três candidatos não eleitos, um republicano e dois candidatos não partidários.

Os queixosos alegavam que o Gabinete de Eleições violou a lei quando implementou o novo sistema de votação por correspondência, afirmando que a decisão criou oportunidades para fraudes, uma queixa que o Supremo Tribunal do estado rejeitou.