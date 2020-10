Tribunal rejeita restrições à mobilidade impostas pelo Governo em Madrid

Avenida Castellana, Madrid © J.J Guillen/EPA

Por Lusa 08 Outubro, 2020 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal Superior de Madrid rejeitou esta quinta-feira as medidas que restringem a movimentação das pessoas na capital de Espanha, que tinham sido impostas pelo Governo central para lutar contra o aumento dos casos de covid-19.

A magistratura defende que as medidas propostas pelo Governo central e aprovadas num órgão de coordenação com as comunidades autónomas na área da Saúde "interferem com os direitos e as liberdades fundamentais".

A decisão vem dar razão ao executivo da região de Madrid que implementou, contrariado, as medidas impostas pelo Governo central.

Em Espanha, as autoridades regionais têm competência exclusiva em matéria de saúde e o Governo central não tem o poder de lhes determinar as suas decisões em matéria de saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19