Tribunal ruandês nega liberdade condicional a homem que inspirou filme "Hotel Ruanda"

Paul Rusesabagina, o homem que inspirou o filme "Hotel Ruanda"

Um tribunal ruandês negou esta quinta-feira a liberdade condicional a Paul Rusesabagina, homem que inspirou o filme "Hotel Ruanda" por salvar mais de 1200 pessoas no genocídio de 1994 no país, preso por 13 acusações relacionados com terrorismo.

A juíza Dorothy Yankurije, do tribunal distrital de Kicukiro, em Kigali, ordenou que Rusesabagina ficasse preso provisoriamente durante 30 dias para "assegurar que não sabotará as investigações em curso no seu caso".

O acusado, que foi presente em tribunal e tinha pedido fiança por estar doente, disse que iria recorrer contra a decisão.

Rusesabagina, 66 anos, tem cinco dias para apresentar o recurso. O juiz proferiu a decisão depois de a acusação ter apresentado 13 acusações contra Rusesabagina relacionadas com o terrorismo, na última segunda-feira.

O Ministério Público acusa-o, entre outras coisas, de ter dado dinheiro às Milícias das Forças de Libertação Nacional (FLN), a ala armada do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática (MRCD), o partido que ele ainda lidera.

Rusesabagina foi preso a 31 de agosto no Aeroporto Internacional de Kigali, de acordo com a versão do Governo ruandês, embora a sua família e advogados afirmem que foi "raptado, ficou desaparecido e foi sujeito a uma transferência extraordinária do Dubai para o Ruanda".

As autoridades ruandesas sustentam que a sua detenção foi legal, mas não forneceram até agora pormenores sobre esse momento e também ninguém explicou o que aconteceu entre 27 de agosto, quando o acusado falou com a família, depois de chegar ao Dubai, e 31 de agosto, altura em que o mostraram aos meios de comunicação social, em Kigali.

Rusesabagina, que era gerente do Hotel Des Milles Collines, em Kigali, onde alojou mais de mil Tutsis e Hutus moderados durante o genocídio para os salvar dos Hutus extremistas, tinha um mandato de captura internacional, acusado de crimes como o assassinato e rapto de civis ruandeses.

O trabalho de Rusesabagina no estabelecimento inspirou o famoso filme "Hotel Ruanda" (2004), baseado na história deste influente homem de negócios Hutu, casado com uma mulher Tutsi.