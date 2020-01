Trinta macacos morrem em fogo num zoo alemão. Fogo-de-artíficio pode ter sido a causa

Por Lusa 01 Janeiro, 2020 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Um incêndio no zoológico de Krefeld (Alemanha), supostamente provocado por fogo-de-artifício na noite do fim do ano, causou a morte dos animais do recinto dos macacos, cerca de 30, incluindo orangotangos e chimpanzés.

"Os nossos piores receios tornaram-se realidade. Nenhum dos animais sobreviveu no recinto dos macacos. Porém, o jardim dos gorilas não foi afetado", indicou o zoológico na sua conta no Facebook, precisando que o gorila Kidogo e a "sua família estão bem".

Horas antes, o jardim zoológico informou que a "tragédia inconcebível" tinha ocorrido logo após a meia-noite, quando foi relatado que o recinto dos macacos, com uma área de cerca de 2.000 metros quadrados, estava a lavrar em fogo, embora sem existir ainda a confirmação de que os animais tinham morrido.

O zoológico, inaugurado em 1975, acolhia macacos como orangotangos e chimpanzés, além de grupos de gorilas mais velhos e de outros primatas de espécies distintas.

O zoológico referiu que as causas do incêndio ainda são desconhecidas e que a polícia já está a investigar, mas a televisão pública regional WDR avançou, citando os bombeiros, que o incêndio poderia teria tido origem na pirotecnia lançada na noite de fim de ano.

O parque, que agradeceu as muitas ofertas de ajuda recebidas nas horas seguintes, esclareceu que o zoológico não vai abri as suas portas hoje.