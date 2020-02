Tripulante português infetado no Japão já está no hospital

Navio Diamond Princess, está atracado no Japão, com mais de 600 pessoas a bordo infetadas pelo coronavírus © Kazuhiro Nogi/AFP

O português infetado com o coronavírus Covid-19, num navio de cruzeiros no Japão, foi transferido, esta terça-feira, para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi.

A viagem de Adriano Maranhão entre o porto de Yokohama e Fujita University Health Hospital, um hospital recém-construído e cuja inauguração estava prevista para abril, é o equivalente em quilómetros a uma viagem entre Lisboa e Porto.

Em declarações à Lusa via telefone, a mulher do tripulante, Emanuelle Maranhão, disse que o marido chegou ao hospital às 11h30 (hora de Lisboa) e que se encontra sem febre, aguardando agora outros exames.

Emanuelle Maranhão disse ainda que, juntamente com o marido, viajaram outras pessoas de várias nacionalidades, sendo ele o único português.

Na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que o português, canalizador no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, seria enviado para um hospital de referência local.

Graça Freitas explicou que os sintomas do tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess indicavam que a situação não era grave, e expressou a sua "empatia e simpatia" para com a família do trabalhador português, cuja mulher tem manifestado, em declarações à comunicação social, queixas de falta de acompanhamento da situação do marido.

A responsável afirmou que inicialmente havia suspeitas de infeção entre oito portugueses que estavam no navio - três passageiros e cinco tripulantes.

Os passageiros não acusaram a doença e, dos tripulantes, quatro tiveram resultados negativos.

Quanto a Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess, não tinha inicialmente sintomas, mas o exame revelou-se positivo.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, estando um novo caso a ser avaliado.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.