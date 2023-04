Troca de 800 prisioneiros da guerra do Iémen começa esta 6.ª feira

© Yahya Arhab/EPA

As forças em confronto no Iémen vão iniciar esta sexta-feira uma troca de mais de 800 prisioneiros, disse a Cruz Vermelha Internacional, após o acordo alcançado sob a coordenação das Nações Unidas.

A troca de combatentes houthis e militares da coligação internacional chefiada pela Arábia Saudita vai prolongar-se durante três dias através de ligações aéreas entre território saudita e Sana, a capital do Iémen, disse o Majed Fadail, vice-ministro dos Direitos Humanos do governo do Iémen, reconhecido internacionalmente.

A Cruz Vermelha referiu que esta sexta-feira vão realizar-se dois voos simultâneos entre Aden, Arábia Saudita, e Sana e que vão transportar os primeiros prisioneiros de guerra.

Trata-se da maior troca de prisioneiros depois das duas partes terem libertado mais de mil prisioneiros em outubro de 2020.

A guerra no Iémen começou em 2014 e fez milhares de mortos até ao momento tendo provocado a maior crise humanitária do século XXI, segundo as Nações Unidas.