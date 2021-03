Troca de substâncias inutiliza 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

© Lusa

Os trabalhadores de um laboratório norte-americano que está a produzir duas vacinas contra a Covid-19 confundiu as substâncias, estragando 15 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, noticia o The New York Times.



O caso ocorreu na fábrica da Emergent BioSolutions, em Baltimore, parceiro de fabrico também da vacina da AstraZeneca. As autoridades norte-americanas falam em "erro humano" e a agência norte-americana do medicamento (FDA, na sigla inglesa) vai investigar.



O incidente vai atrasar a distribuição das doses da Johnson & Johnson nos EUA. Na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, redefiniu o plano de vacinação para os seus primeiros 100 dias na Casa Branca, duplicando a meta e prometendo aplicar 200 milhões de doses.



"Teremos aplicado 200 milhões de vacinas até ao meu centésimo dia de mandato", disse Biden.