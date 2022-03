Tropas russas estarão a reorganizar-se antes de continuar ofensiva em larga escala

© Andrzej Lange/EPA

Por Lusa 23 Março, 2022 • 09:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um relatório do Ministério da Defesa britânico refere que as tropas do exército russo na Ucrânia estão provavelmente a "reorganizar-se" no norte do país antes de continuarem a ofensiva em "grande escala".

"O campo de batalha no norte da Ucrânia permanece, em grande parte, paralisado, com as forças russas provavelmente a passar por um período de reorganização antes de continuarem as suas operações ofensivas em larga escala", refere o relatório do Ministério da Defesa britânico publicado hoje na rede social Twitter.

O documento de defesa militar observa que "as forças russas estão a tentar cercar as forças ucranianas no leste do país à medida que avançam na direção de Kharkiv ao norte, e Mariupol ao sul".

O relatório também acrescenta que as tropas russas "continuam a tentar cercar Mykolaiv, ao mesmo tempo que procuram dirigir-se para oeste em direção a Odessa".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,53 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA