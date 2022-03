Troy Kotsur diz que "os ouvintes negligenciaram os surdos e alhearam-se da cultura surda"

Troy Kotsur © David Swanson/EPA

Por Lusa 28 Março, 2022 • 06:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Troy Kotsur, que fez história esta madrugada ao ser o primeiro homem surdo a vencer o Óscar de Melhor Ator Secundário, disse que a comunidade surda tem histórias ricas para contar que não devem ser ignoradas.

"No geral, os ouvintes negligenciaram os surdos e alhearam-se da cultura surda", afirmou o ator nos bastidores da cerimónia, após receber o Óscar pelo seu papel em "CODA".

"Nós temos talento e há muitas formas de contar uma história de diferentes perspetivas e com diferentes jornadas", continuou, pedindo "mais espaço" em Hollywood para a diversidade de contadores de histórias.

"Temos uma história tão rica na comunidade surda, na comunidade de portadores de deficiências, na comunidade Coda", sublinhou. "Isto é só o princípio".

Visivelmente entusiasmado com a vitória, Troy Kotsur fez alguns gracejos e disse que uma das melhores partes do sucesso e do papel em "CODA", no qual interpreta o pai surdo de uma adolescente que consegue ouvir, foi poder usar palavrões em linguagem gestual.

"Finalmente", exclamou, "esta é a vulgaridade. Vocês podem provar disto também, e é um sabor tão bom", continuou. "Conseguem aprender a riqueza do nosso vocabulário?"

Kotsur disse que a linguagem gestual "salvou" a sua vida e explicou que o motivo pelo qual usa sempre um chapéu é porque as luzes nas cerimónias são tão fortes que precisa dele para poder ver bem o seu intérprete.

Na sala de entrevistas, por onde passaram os vencedores dos Óscares a noite toda, a Academia teve pela primeira vez intérpretes de linguagem gestual.

"Hollywood está pronta para o próximo passo", concluiu Kotsur, em parte como afirmação, em parte como questão.

Na 94.ª cerimónia dos Óscares, que decorreu esta madrugada em Hollywood, o filme da Apple TV+ "CODA" consagrou-se como Melhor Filme e também deu à realizadora Siân Heder o Óscar para Melhor Argumento Adaptado

A história centra-se numa família de surdos em que Ruby (Emilia Jones) é o único membro que consegue ouvir e falar. O acrónimo Coda designa, em inglês, filhos ouvintes de pais surdos (Children of Deaf Adults), um tema raramente abordado por Hollywood que agora venceu o Óscar de Melhor Filme.

O argumento foi adaptado do filme francês "La Famille Bélier", de 2014, o que levou Troy Kotsur a agradecer a "semente" plantada e a dizer "merci" a França.