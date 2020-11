Trudeau já falou com Biden. Foi primeiro líder estrangeiro a fazê-lo

Justin Trudeau © Dave Chan/AFP

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, falou na segunda-feira com o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, tornando-se no primeiro líder internacional a dialogar com o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas.

O gabinete do primeiro-ministro canadiano assinalou, em comunicado, que Trudeau felicitou Biden pela sua vitória.

Trudeau e Biden comprometeram-se a trabalhar em conjunto "para lutar contra a pandemia e apoiar uma recuperação económica sustentável nos dois países e no continente americano".

Ainda segundo o comunicado, os dois chefes políticos mostraram-se dispostos a cooperar na luta contra as alterações climáticas e na segurança global, bem como trabalhar de forma estreita na NATO e no Grupo dos 7 e denunciar o racismo.

