Trump absolvido pelo Senado em julgamento de destituição

Donald Trump, ex-Presidente dos EUA © Cristobal Herrera/EPA

Por Cátia Carmo 13 Fevereiro, 2021 • 20:55

Donald Trump não foi considerado culpado de incitamento à insurreição, este sábado, no julgamento de destituição, após a votação no Senado norte-americano. Ao todo, 57 senadores votaram para condenar o ex-Presidente dos EUA, mas não foi suficiente para os dois terços, com outros 43 a considerarem-no inocente e a pôr fim ao processo de destituição.

Os democratas não conseguiram convencer republicanos suficientes a condenar o magnata da acusação de "incitamento à insurreição" pelos ataques ao Capitólio, que causaram cinco mortos. Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse, Mitt Romney e Pat Toomey foram os sete senadores republicanos que votaram para condenar Trump, mas seria necessário que pelo menos 17 o tivessem feito.

Banido do Twitter, Donald Trump reagiu à absolvição através de um comunicado em que volta a queixar-se de continuar a ser alvo de uma caça às bruxas, sublinhando que "nenhum Presidente alguma vez teve de passar por algo assim".

"O nosso movimento histórico, patriótico e belo ainda só está a começar. O meu mais profundo agradecimento também a todos os senadores e congressistas dos EUA que se ergueram com orgulho em defesa da Constituição que reverenciamos e pelos princípios legais sagrados no coração do nosso país", pode ler-se na nota.

Os procuradores democratas pediram, na quinta-feira a condenação de Trump, mostrando imagens de vídeo que procuravam fazer uma relação direta entre as declarações públicas do ex-Presidente, denunciando fraude eleitoral nas presidenciais de 3 de novembro de 2020, e a ação da multidão que atacou o Capitólio, a 6 de janeiro, provocando cinco mortes no próprio dia e ondas de choque que se continuam a fazer sentir.

Na sexta-feira, decorreu a apresentação dos argumentos de defesa, a cargo de uma equipa de três advogados contratados por Trump, que acusaram os democratas de quererem "vingança política".

No passado dia 13 de janeiro, Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente na história dos Estados Unidos a ser alvo de dois processos de impeachment.