Conferências sobre Covid-19 são inúteis. Trump acusa imprensa de fazer "perguntas hostis"

Nos últimos dias, Trump sugeriu injeções de desinfetante e depois disse estar a ser apenas "sarcástico" © AFP

Donald Trump não vê qualquer utilidade em realizar as conferências de imprensa diárias de esclarecimento sobre a evolução da pandemia nos Estados Unidos da América. O Presidente norte-americano escreveu na rede social Twitter que os briefings habituais são uma perda de tempo, visto que os jornalistas limitam-se a dirigir "perguntas hostis".

O chefe de Estado que chegou a sugerir injetar desinfetante de forma a matar o vírus que causa a doença acusa agora os repórteres de se recusarem a noticiar a verdade e de serem os responsáveis pelo acesso dos norte-americanos às chamadas fake news.

"Qual é o objetivo de fazer conferências na Casa Branca quando os media apenas colocam perguntas hostis e não reportam a verdade ou os fatos adequadamente. Eles [jornalistas] conseguem as audiências e as pessoas recebem apenas desinformação. Não vale nem o tempo nem o esforço."

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

Was just informed that the Fake News from the Thursday White House Press Conference had me speaking & asking questions of Dr. Deborah Birx. Wrong, I was speaking to our Laboratory expert, not Deborah, about sunlight etc. & the CoronaVirus. The Lamestream Media is corrupt & sick! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

As críticas do Presidente norte-americano à comunicação social do país têm-se avolumado, na sequência do confronto com informações que contrariam as evidências da comunidade científica que Donald Trump tem vindo a veicular.

