Trump ameaça sobretaxar europeus, se não apoiarem EUA na crise com Irão

© EPA

Por Sara Beatriz Monteiro 16 Janeiro, 2020 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da defesa alemã confirmou esta quinta-feira que os Estados Unidos da América ameaçaram Alemanha, Reino Unido e França com a imposição de tarifas de 25% sobre a importação de automóveis, caso estes países não ativem o mecanismo de resolução de problemas do acordo nuclear iraniano, avança a agência AFP.

O ministro iraniano das Relações Internacionais, Mohammad Javad Zarif, já tinha acusado estes três países europeus signatários do acordo de sacrificarem "o que resta" do pacto nuclear para protegerem os seus interesses económicos e evitarem uma possível chantagem do presidente americano, Donald Trump.

Os Estados Unidos anunciaram que iriam abandonar o acordo em 2018, o que levou a um aumento da tensão entre os EUA e o Irão que se agudizou com a morte do general Soleimani.