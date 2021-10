Trump anuncia lançamento de rede social própria para o próximo ano

Donald Trump © AFP

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou o lançamento de uma rede social própria, denominada "Truth Social", depois de ter sido banido em janeiro do Twitter, do Facebook e do YouTube.

A rede social deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com um comunicado de Trump.

"Criei Truth Social e o grupo Trump Media e Tecnologia [TMTG] para resistir à tirania dos gigantes das tecnologias", acrescentou, na mesma nota.

As redes sociais Twitter, Facebook e YouTube decidiram banir Trump por considerarem que o ex-Presidente norte-americano incitou apoiantes, através destas plataformas, antes do assalto ao Capitólio, em Washington, em janeiro.