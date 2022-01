Trump apela à reeleição de Viktor Orban como primeiro-ministro da Hungria

Donald Trump © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou esta segunda-feira o seu "total apoio" à campanha de reeleição do ultraconservador líder húngaro Vikor Orban, dizendo dele que é "um grande líder, respeitado por todos".

Trump disse que o primeiro-ministro Viktor Orban "ama de coração o seu país e procura segurança para o seu povo", numa declaração em que apela ao voto no líder húngaro nas eleições de abril próximo, que as sondagens antecipam serem muito renhidas.

Citando o "trabalho notável" de Orban para "proteger a Hungria, conter a imigração ilegal, criar empregos" - temas caros ao ex-Presidente dos Estados Unidos - Donald Trump manifestou o "seu total apoio", dizendo que "ele é um grande líder, respeitado por todos".

Quando ainda estava no poder, Donald Trump recebeu Orban em Washington, apesar do desagrado de vários líderes europeus, que são críticos das posições do primeiro-ministro húngaro sobre diversas matérias, incluindo migrações.

Viktor Orban lamentou, entretanto, a perda de um "grande apoio internacional", com a saída de Donald Trump da Casa Branca.

Orban já se tinha demarcado, no passado, das críticas da comunidade internacional ao ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro de 2021, por parte de apoiantes de Trump.