Trump cancela conferência de imprensa pós-cimeira da NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou esta quarta-feira que não dará qualquer conferência de imprensa no final da cimeira da NATO e das reuniões bilaterais que manteve durante a sua visita a Londres.

A hipótese de Trump abdicar da tradicional conferência de Imprensa já tinha sido por ele avançada após uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, mas foi de seguida confirmada através da sua conta pessoal na rede social Twitter.

....When today"s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won"t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!